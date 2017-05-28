На востоке Турции уничтожены 10 террористов РПК

2017-05-28 10:00 | www.trend.az | 3

ВВС Турции в рамках антитеррористической операции уничтожили 10 членов организации «Рабочая партия Курдистана» (РПК) в восточной провинции Ван, сообщает в воскресенье Анадолу.

В администрации губернатора Вана сообщили, что местоположение террористов было определено благодаря беспилотным летательным аппаратам, после чего по данному району был нанесен авиаудар.

К операции были привлечены самолеты F-16, которые нанесли удар в 22:15 по местному времени.

Террористическая организация РПК совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции. Несмотря на попытки Турции найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация РПК с июля прошлого года возобновила вооруженные нападения.

С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тыс. террористов РПК.

США и Европейский союз внесли РПК в списки террористических организаций.