Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

2017-05-28 10:05 | www.trend.az | 3

АШХАБАД, /Trend/ – Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Египта Абдел-Фаттаху Эль-Сиси в связи с произошедшим в провинции Эль-Минья террористическим актом, повлекшим за собой человеческие жертвы и увечья, говорится в сообщении туркменского правительства.

«Решительно выступая против любых проявлений терроризма и экстремизма, Туркменистан полностью поддерживает усилия мирового сообщества в противодействии этому злу и его искоренении», – отмечается в послании.

Глава государства передал слова глубокого сопереживания и поддержки в этот тяжелый момент семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

(Автор: Гусейн Гасанов)