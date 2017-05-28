Suriye'de hasatta 'patlamamış bomba' riski

2017-05-28 12:48 | www.trend.az | 1

Suriye’de Beşşar Esed rejiminin yoğun hava saldırısına maruz kalan muhalif bölgelerde çiftçiler, tarlalarındaki patlamamış bombaların infilak etme riski altında ürünlerini hasat ediyor.

Hama'nın kuzey, İdlib'in güney kırsalında askeri muhaliflerin kontrolündeki araziler, uzun süre Esed rejiminin hava saldırılarının hedefindeydi. Özellikle düştükten sonra patlamayan misket bombaları, hasat döneminde çiftçiler için risk oluşturuyor.

İdlib'in güney kırsalındaki Habbit köyü sivil savunma yetkilisi İsa Cellul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rejim bizi özellikle misket bombası olmak üzere her türlü silahla bombaladı. Rejimin yoğun saldırıları sonrası çok sayıda patlamamış misket bombası kaldı." dedi.

Bir çocuğun tarlada oynarken patlamamış bombayı eline aldığını ve hayatını kaybettiğini anımsatan Cellul, çiftçileri uyararak şunları kaydetti:

"İnsanlar tarlarında yabancı bir madde, patlamamış misket bombası gibi cisimler görürse bize haber versinler. Sivil savunma olarak olaya müdahale edip cisimleri işaretleyip, tehlikeyi önlemeye çalışıyoruz. Biz halledemezsek uzman ekiplerimiz gelip bombaları imha ediyorlar."

Bölgede kimyon tarlasını hasat eden Mustafa er-Rihab, risklere rağmen ürünlerini hasat ettiklerini, her dönümden yaklaşık 100-125 kilogram mahsul elde ettiklerini söyledi.

Rihab, rejim güçlerinin ürünlerin ihraç edilmek üzere taşınması sırasında da zorluk çıkardığını belirterek, "Rejim güçleri her tır için geçiş parası olarak yaklaşık 1,5 milyon Suriye lirası (10 bin TL) para alıyor. Tüccarlar, taşıma esansında kesilen paraları çiftçilerden alıyor. Bu kişiler mahsulü rejim bölgelerinden geçirerek deniz yolu ile ihraç ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA