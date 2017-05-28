TBMM'de yoğun mesai

2017-05-28 14:50 | www.trend.az | 1

Meclis, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün devamsızlık dosyası, ödenek ve yolluğunun verilip verilmemesi ile HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın mazeretinin geçersiz sayılması konularının da aralarında bulunduğu önemli gündem maddeleri için yoğun mesai yapacak.

TBMM Genel Kurulunda, 30 Mayıs Salı günü denetim yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu milletvekillerinin sözlü sorularını yanıtlayacak.

Kamu Denetçiliği Kurumunun 2016, 2015, 2014 ve 2013 yıllık raporları hakkında, Dilekçe Komisyonu ile İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyon raporları da 30 Mayıs Salı günü görüşülecek.

Genel Kurulda ilk kez görüşülecek raporlar üzerinde; komisyon, siyasi parti grupları ve şahıslar adına konuşmalar yapılacak.

Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda 30 Mayıs günü görüşülecek.

Hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu bildirilen HDP'li Öztürk'ün devamsızlığına ilişkin dosya da bu hafta Meclisin önemli gündem maddelerinden birisini oluşturacak.

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonlarının üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Öztürk'ün devamsızlığına ilişkin hakkındaki Başkanlık Divanı kararını görüşmek için yarın toplanacak.

TBMM Başkanlık Divanı, 24 Mayıs Çarşamba günkü toplantısında, Öztürk'ün dosyasını Karma Komisyona sevkederken; HDP'li Sarıyıldız'ın devamsızlığına ilişkin mazeretinin, 10 günü aşması sebebiyle geçersiz sayılması ile HDP'li Öztürk'e ödenek ve yolluğunun verilip verilmemesi konusunu ise TBMM Genel Kurulunun onayına sunmuştu.

Genel Kurulun onayına sunulan bu konular da bu hafta gündeme gelebilecek. Gündeme geçmeden önce, Başkanlık Divanının sunuşlar bölümünde milletvekillerinin oyuna sunulacak.

Kaynak: AA