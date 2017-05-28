Армяне обстреляли несколько районов на линии фронта

2017-05-28 09:41 | www.oxu.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя 60 и 82 миллиметровые минометы (10 снарядов) в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 120 раз.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Воскеван Ноемберянского района и Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Джафарли, Гушчу Айрым Газахского района и Коханеби Товузского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Гарагашлы, Баш Карвенд, Кенгерли, Мерзили, Новрузлу и Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Ашагы Вейселли, Горган и Гараханбейли Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Физулинского и Джебраильского районов.

A.M.