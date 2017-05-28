Госоператор связи Азербайджана переходит на новую систему расчетов интернет-услуг

2017-05-28 10:06 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Государственный оператор связи Азербайджана ООО Aztelekom переводит пользователей AztelekomNet на Prepaid-систему расчетов за услуги интернета, сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

Новая система расчетов предусматривает то, что абонент сможет пользоваться услугой в течение календарного периода с момента осуществления абонентского платежа. Например, если абонент произвел предоплату 25 числа, а не до14-го числа как это требуется сегодня, то услуга интернет будет возобновлена с момента оплаты и предоставляться до 25 числа следующего месяца.

По словам собеседника агентства, Prepaid-система апробирована в пилотном режиме в Хачмазском телекоммуникационном узле оператора и в ближайшее время будет поэтапно расширена на другие районные узлы связи.

"Работы по обновлению биллинговой системы оператора ведутся с учетом требований информационно-вычислительного центра и почтового оператора Azerpoct, так как полномочия по сбору наличности согласно Закону переданы почтовому оператору. Новая система биллинга была успешно апробирована в Хачмазском телекоммуникационном узле и в ближайшее время она будет расширена и по другим узлам связи", - сказал источник.

Важным преимуществом новой системы биллинга, как сказал ранее источник, является то, что она позволяет абонентам заранее рассчитывать свои расходы.

(Автор: Гусейн Велиев)

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