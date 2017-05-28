Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2053 vizyonumuz yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür

2017-05-28 17:21 | www.trend.az | 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Ensar Vakfı Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "Ülkemizin ihtiyacı, milletimizin talebi, bizim hayalimiz olan nesillerin yetiştirilmesi konusunda hala pek çok eksiğimiz bulunuyor. Dilimizden, tarihimize kadar birçok alanda ecdadımıza ve kültürümüze duyulan husumetin ürünü bir yaklaşımla hazırlanmış olan müfredatlar daha yeni yeni değişiyor. Medyadan sinemaya, bilim teknolojiden hukuka kadar pek çok alanda hala en etkin yerlerde ülkesine ve milletine yabancı zihniyetteki kişilerin, ekiplerin, hiziplerin bulunduğunu biliyorum. Açıkça söylemek gerekirse bu durumdan da büyük üzüntü duyuyorum."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 2053 vizyonumuz bir temenniden ibaret olmaktan çıkmış, gençlerimizin gerçekleştirebileceklerine inandığımız yeni kızıl elmamız haline dönüşmüştür. Hamdolsun." dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"15 Temmuz'un en büyük kahramanlarından biri de gençlerimizdir. Geçmişteki o acı hatıraları bizzat yaşamadıkları halde darbe teşebbüsü anlaşılır anlaşılmaz takdire şayan bir sezgiyle gençlerimiz hemen harekete geçtiler. Tankların altından girip üstünden çıkmaktan, darbeci hainlerin üzerine gidip işgal ettikleri yerleri kurtarmaya kadar gençlerimiz hep ön saflardaydılar.

Birilerinin artık 'yeni nesilden ülkeye, millete hayır gelmez' dediği gençler, o gece (15 Temmuz) böyle söyleyenleri mahcup ettiler. O gece oraya gelenler Gezi parkının gençleri değildi. Bunu iyi görmemiz lazım. O gece oraya gelenler vatanını, milletini seven, bayrağı, ezanı için yola koyulan gençlerdi. Burada bir güzellik, önem var."

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Anayasa değişikliğiyle milletvekili seçilme yaşı 18'e indi. Uyum yasalarıyla seçimle gelinen diğer görevler için de aynı düzenleme yapılacak. Partimizin Merkez Karar ve Yürütme Kuruluna gençlerimizin temsilcilerini alarak bu konudaki samimiyetimizi ortaya koyduğumuza inanıyorum. Seçimlerde de aynı şekilde gençlerimize fırsat vereceğimizi buradan ilan ediyorum. Gençlerimizin de kendilerini her alanda en iyi şekilde yetiştirerek bu güvene, bu itimada layık olacaklarına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA