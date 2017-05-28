В Росии с рельсов сошли четыре цистерны с мазутом

2017-05-28 10:49 | www.trend.az | 3

Четыре цистерны с мазутом сошли с рельсов на станции Дно Псковской области. Пострадавших нет, угроза экологической безопасности отсутствует, передает ТАСС со ссылкой на в пресс-службу Октябрьской железной дороги.

"На станции Дно Октябрьской железной дороги произошел сход четырех цистерн грузового поезда, груженных мазутом, в одной из цистерн есть капельная течь. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет", - говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что для ликвидации последствий к месту схода направлены восстановительные поезда со станций Псков и Новосокольники, а также пожарный поезд со станции Дно. На Октябрьской железной дороге - филиале ОАО "РЖД" - действует оперативный штаб по координации восстановительных работ.