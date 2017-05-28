Трагически погибла мать генерального директора Uber

2017-05-28 11:36 | www.oxu.az | 2

Мать Тревиса Каланика – гендиректора американской компании Uber, предоставляющей услуги онлайн-вызова частных такси, погибла в результате крушения лодки в штате Калифорния.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Fresno Bee.

Трагедия произошла на водохранилище Пайн Флет Лейк в пятницу вечером. Как сообщили в управлении шерифа округа, лодка, в которой находились 71-летняя Бонни Горовиц Каланик и 78-летний Дональд Эдвард Каланик, налетела на камень и начала тонуть. В результате крушения мать Каланика погибла, отец находится в критическом состоянии.

Компания Uber была создана Калаником и Гареттом Кемпом в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско.

A.M.