В Азербайджане запрещается прерывание детских передач рекламами

2017-05-28 11:28 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане запрещается прерывание детских передач рекламами. В связи с этим предлагаются новые дополнения в закон "О правах ребенка".

Согласно проекту, предусматривающему внесение дополнений в закон, запрещается обращения детям, связанные с использованием алкогольных напитков, прерывание программ (передач) для детей рекламами алкогольных напитков.

Согласно дополнениям также запрещается размещать рекламу в учебнике, учебном пособии, учебном материале, тетраде и альбоме.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 31 мая.

(Автор: Ильхама Исабалаева)