Cтал известен самый титулованный игрок в истории футбола

2017-05-28 20:04 | www.apa.az | 2

Крайний бек Пари Сен-Жермен Максвелл провел все 90 минут во вчерашнем финале кубка Франции против Анжер (1:0).

Как передает АПА, итоговая победа стала для 35-летнего бразильца намного значимее, нежели для всех его партнеров по команде – защитник оформил 37-й клубный трофей в карьере.

Таким образом, Максвелл на один завоеванный трофей обошел братьев-близнецов из Египта Ибрагима и Хоссама Хасанов, которые практически всю свою карьеру провели в чемпионате Египта.

Максвелл же может хвастать более разнообразными и престижными успехами – три чемпионства Италии, два – Испании, четыре победы в чемпионате Франции и даже Кубок Лиги чемпионов. Бразилец выиграл 15 трофеев с ПСЖ, 10 – с Барселоной, 6 – с Аяксом, 5 – с Интером и 1 – с Крузейро.

Стоит отметить, что помимо Максвелла и братьев Хасанов, внушительным количеством трофеев могут похвастать Райан Гиггз (35), Дани Алвес (33) и Златан Ибрагимович (31).