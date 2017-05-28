В Азербайджане запрещается прерывание этих передач рекламами

2017-05-28 12:23 | www.oxu.az | 2

В Азербайджане запрещается прерывание детских передач рекламами. В связи с этим предлагаются новые дополнения в закон «О правах ребенка».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Тренд, согласно проекту, предусматривающему внесение дополнений в закон, запрещается обращения детям, связанные с использованием алкогольных напитков, прерывание программ (передач) для детей рекламами алкогольных напитков.

Согласно дополнениям также запрещается размещать рекламу в учебнике, учебном пособии, учебном материале, тетради и альбоме.

Законопроект будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана 31 мая.

A.M.