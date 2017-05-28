Два пограничника были убиты террористами на западе Ирана

2017-05-28 12:23 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В ходе вооруженного столкновения с террористами на западе Ирана были убиты два пограничника, еще двое ранены, сообщило в воскресенье информагентство Tasnim.

Столкновения разразились в субботу между пограничными войсками Урмии и PJAK, ответвлением Рабочей партии Курдистана (РПК).

Ранее в этом месяце Иран заявил, что приветствует план Турции построить вдоль своей границы 144-километровую стену. По словам Анкары, стена преследует цель остановить боевиков РПК, которые базируются в иракской горе Кандиль, граничащей с Ираном и Турцией.

"Мы приветствуем любые шаги, которые повышают безопасность и стабильность границы", - сказал официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми.

В прошлом месяце 10 иранских пограничников были убиты во время засады террористов вблизи города Мирьяве в юго-восточной иранской провинции Систан-Белуджистан.

Ответственность за нападение взяла на себя так называемая террористическая группа Джаш-уль-Адль. Нападавшие сбежали на пакистанскую территорию сразу после нападения.