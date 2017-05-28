Самолет рейса Москва-Турция экстренно сел в Краснодаре

2017-05-28 14:24 | www.oxu.az | 3

Самолет, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан, в воскресенье утром экстренно сел в аэропорту Краснодара из-за перепалки между двумя пассажирами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления на транспорте МВД по Южному федеральному округу.

«Сегодня около 05:30 часов утра в аэропорту Краснодара экстренно сел борт, направлявшийся из Москвы в турецкий город Даламан. С рейса были сняты два человека, которые вели себя неподобающим образом. Один из них, как позже выяснилось, находился в нетрезвом состоянии», - сказали в ведомстве.

Сейчас мужчины находятся в отделении полиции, по факту случившегося проводится проверка.

Уточняется, что самолет около половины восьмого утра продолжил полет в пункт назначения.

A.M.