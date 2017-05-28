Полад Бюльбюль оглу выступил с Парваной в Кремле – ВИДЕО

2017-05-28 15:31 | www.oxu.az | 3

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглу прокомментировал выступление с Парваной Алджановой в финале шоу «Ты супер!».

В Кремлевском дворце состоялся грандиозный финал международного вокального конкурса «Ты супер!».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на sputnik.az, участники музыкального шоу, представлявшие страны СНГ и Балтии, также приняли участие в финальном шоу – среди них и представительница Азербайджана Парвана Алджанова, выступившая на сцене с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджанской Республики в Российской Федерации, певцом и композитором Поладом Бюльбюль оглу.

Посол Азербайджана в России, комментируя выступление Парваны отметил, что она выбрала достаточно сложную композицию, но тем не менее прекрасно справилась с поставленной задачей. Также посол пожелал удачи всем участникам шоу и выразил надежду на скорейшее продолжение вокального конкурса, который объединил детей из разных стран. «Ты супер!» –проект НТВ и международного информационного агентства Sputnik, который реализуется при поддержке министерства образования и науки РФ. Он дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. Участниками шоу стали 92 юных вокалиста из России, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины и Эстонии.

A.M.