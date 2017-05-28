Ким Чен Ын начинает массовое производство новой системы ПВО – ВИДЕО

2017-05-28 16:44 | www.oxu.az | 3

Ким Чен Ын приказал производить новую систему «в максимальном количестве» - чтобы «уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе».

В КНДР прошли испытательные стрельбы системы противовоздушной обороны «нового типа», за которыми наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), лидер страны похвалил военное руководство и отметил, что «по сравнению с прошлым годом улучшились возможности по обнаружению, преследованию и уничтожению объекта, повысился процент попадания в цель».

Он также дал указания «производить новую систему «в максимальном количестве», так, чтобы «она покрывала всю страну, как лес» – чтобы «уничтожить иллюзии врагов относительно их господства в воздухе». Стрельбы, организованные академией национальной обороны, должны были протестировать новую систему ПВО. В частности, в задачи испытаний входило обнаружение и уничтожение ракет и беспилотников противника.

A.M.