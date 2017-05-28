В Баку старик на улице назначает свидания девушкам – ВИДЕО
2017-05-28 17:30 | www.oxu.az | 3
В Азербайджане стала популярной телепередача, устраивающей розыгрыши на улице сцену. Согласно сценарию, девушка просит окружающих на несколько минут присмотреть за дедом и уходит, якобы по важным делам.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на vesti.az, в это время «дед» принимается подшучивать над проходящими девушками, которые являются также актрисами, и даже назначает им встречу.
Его столь непристойное поведение вызывает возмущение непосвященных граждан, которым поручено присмотреть за ним.
Представляем вам данное видео:
A.M.