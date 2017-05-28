В Китае мужчина устроил резню: Множество убитых и раненых

2017-05-28 18:01 | www.oxu.az | 3

Мужчина устроил резню на улице в городском округе Чженнинь китайской провинции Гуйчжоу, шесть человек скончались, еще 12 получили ножевые ранения разной тяжести.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, нападение случилось в воскресенье во второй половине дня и продолжалось около пяти минут, после чего нападавшего задержали сотрудники местной полиции.

Причины нападения пока неизвестны, однако отмечается, что, по предварительным данным, у мужчины есть психические отклонения.

A.M.