В ресторане Ханчжоу прогремел взрыв

2017-05-28 15:09 | www.trend.az | 4

Взрыв газа произошёл в воскресенье в одном из ресторанов города Ханчжоу китайской провинции Чжэцзян, в результате инцидента 12 человек получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьху.

Взрыв произошёл около 9 утра по местному времени в результате утечки в газовом баллоне.

По данным местных властей, девять из пострадавших являются сотрудниками ресторана, ещё три человека во время взрыва находились рядом с ним.

На месте инцидента продолжают работать специальные службы для ликвидации последствий взрыва и предотвращения его повторения.