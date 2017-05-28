Гонщик «Феррари» выиграл Гран-при Монако

2017-05-28 18:29 | www.oxu.az | 3

Немецкий пилот команды «Феррари» чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран- при Монако.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на ТАСС, второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен, третьим стал австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо.

Феттель принес «Феррари» первую победу в Монако за 16 лет.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку: за шесть кругов до финиша мексиканский гонщик «Форс Индии» Серхио Перес столкнулся с болидом россиянина при попытке обгона в 18-м повороте. Квят сошел, а мексиканцу пришлось заехать в боксы для замены антикрыла, в результате он финишировал на последнем, 13-м месте. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял шестое место.

Следующий этап пройдет в Канаде с 9 по 11 июня.

A.M.