Президент Франции объявил об освобождении французского заложника в ДРК

2017-05-28 16:50 | www.trend.az | 2

Французский гражданин, похищенный неизвестными в начале марта этого года в Демократической Республике Конго (ДРК), освобожден, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, передает ТАСС со ссылкой на Елисейский дворец.

"Президент Французской Республики приветствует освобождение соотечественника, похищенного первого марта на востоке ДРК. Президент благодарит всех, причастных к этим действиям по освобождению, в особенности власти ДРК, за приложенные ими усилия и эффективность их действий", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

Французский гражданин был похищен вооруженными людьми в городе Саламабила (восток ДРК) и взят в заложники. Вместе с ним были похищены еще четыре человека - один гражданин Танзании и трое конголезцев. Все они работали на канадскую золотодобывающую корпорацию Banro.