При стрельбе в США погибли не менее восьми человек

2017-05-28 18:45 | www.oxu.az | 2

По меньшей мере восемь человек стали в ночь на воскресенье жертвами стрельбы в американском штате Миссисипи.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщило агентство Associated Press.

Нападение произошло в округе Линкольн. Злоумышленник атаковал как минимум три жилых дома. Одним из погибших оказался заместитель местного шерифа. Стрелок взят под стражу.

В настоящий момент выясняются мотивы злоумышленника, а также то, был ли он знаком с жертвами нападения.

A.M.