Кямран Агаев близок к переходу в пермский «Амкар»

2017-05-28 20:09 | www.oxu.az | 3

Голкипер сборной Азербайджана Кямран Агаев может продолжить карьеру в России.

Как передает Oxu.Az, 31-летний футболист близок к переходу в «Амкар».

Вратарь не стал продлевать контракт с португальской «Боавиштой» и может перейти в российский клуб на правах свободного агента.

По данным источника, переговоры между клубом и агентом футболиста уже начались, вероятность перехода Агаева в «Амкар» оценивается как высокая.

В минувшем сезоне чемпионата Португалии Агаев пропустил 14 голов в 12 матчах.