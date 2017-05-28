Министр обороны США: НАТО не является угрозой для России

2017-05-28 20:48 | www.oxu.az | 3

НАТО не является угрозой для России, и Москва «об этом знает».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом министр обороны США Джеймс Меттис заявил в интервью телеканалу CBS.



«В настоящее время будущее России должно быть связано с Европой. Почему они видят в НАТО угрозу, мне непонятно. Ясно, что НАТО не является угрозой», — сказал он.

По его словам, в настоящее время Россия «выбирает путь стратегического соперника».



Также Мэттис заявил, что война с Северной Кореей, если она начнется, будет «катастрофической».