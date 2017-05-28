Хаменеи назвал политику Саудовской Аравии противоречащей исламу

2017-05-28 21:12 | www.oxu.az | 3

Проблемы исламского сообщества связаны с тем, что «власть в ряде мусульманских общин, таких как саудовская, захватили недостойные люди».

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на состоявшейся в Тегеране торжественной церемонии по случаю начала священного для мусульман месяца Рамазан (арабское название Рамадан).

«Такая ситуация далека от основ исламской веры и положений Корана. Эти люди издают Коран миллионными тиражами, но их поступки и действия противоречат кораническим предписаниям. Они ведут дружбу с нечестивцами, преподносят им средства, которые могли бы быть направлены на улучшение жизни народа», - подчеркнул иранский лидер, имея в виду недавно заключенную между США и Саудовской Аравией сделку о покупке американских вооружений на сумму около 110 млрд долларов.

«Они полагают, - продолжил аятолла Хаменеи, - что за деньги можно купить расположение врагов ислама. В действительности никакого расположения не существует. Сами американцы говорят, что будут использовать их (саудовцев) в качестве дойной коровы и в конечном итоге отправят на убой», - указал иранский лидер.

По его словам, проводимая Саудовской Аравией политика «в Йемене и на Бахрейне противоречит исламской религии».

«Проводящие эту направленную против мусульман политику правители фальшивы и обречены на свержение», - считает руководитель иранской революции, речь которого распространила его канцелярия.