Уволен наставник «Зенита» Мирча Луческу

2017-05-28 22:03 | www.oxu.az | 3

Румынский специалист Мирча Луческу отправлен в отставку с поста главного тренера ФК «Зенит».

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба клуба.

В сообщении говорится, что совет директоров клуба принял решение о досрочном расторжении контракта с Луческу.

«Зенит» благодарит Мирчу Луческу и его тренерский штаб за работу и желает удачи в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Луческу возглавил «Зенит» 24 мая 2016 года. Вместе с сине-бело-голубыми Луческу выиграл Суперкубок России и завоевал бронзовые медали чемпионата страны.