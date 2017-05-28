В Имишлах автомобиль врезался в столб, двое раненых

2017-05-28 22:42 | www.apa.az | 3

В Имишлинском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает Миль-Муганское бюро АПА, на территории райцентра управляемый жителем села Джавадхан Наджафовым Эльманом (1964 г.р.) автомобиль марки ВАЗ потеряв управление, врезался в столб.

В результате аварии получившие травмы различной степени тяжести водитель, а также его сестра Эюбова Фатима (1955 г.р.) были доставлены в больницу. Состояние пострадавших удовлетворительное.

По факту ведется расследование.