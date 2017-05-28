Жителя Мингячевира разыскивают по подозрению в убийстве матери - ФОТО

2017-05-28 23:05 | www.oxu.az | 2

Житель Мингячевира, подозреваемый в убийстве собственной матери, объявлен в розыск.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, правоохранительные органы проводят оперативно-розыскные мероприятия по задержанию Наиля Магеррамова 1994 года рождения.

Сообщается, что Наиль является средним сыном в семье и ранее был судим. Перед происшествием он сообщил своим друзьям и близким, что хочет иммигрировать за границу.

Инцидент произошел 27 мая на улице Хатаи в городе Мингячевир. Жительница данной улицы Кямаля Магеррамова была обнаружена мертвой в своем доме. У женщины, потерявшей мужа 5 лет назад, осталось 3 детей. Во время убийства двоих из них не было дома.

По факту в Мингячевирской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело.