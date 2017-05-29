Тотти сыграл последний матч за “Рому”

2017-05-29 00:16 | www.apa.az | 3

«Рома» со счётом 3:2 победила «Дженоа» в матче 38-го тура чемпионата Италии.

Как передает АПА, свой последний матч за римскую команду провёл 40-летний нападающий Франческо Тотти. Капитан «волков» вышел на поле на 54-й минуте, заменив Мохамеда Салаха. Во всех турнирах Тотти провёл за «Рому» 786 матчей и забил 307 голов.

По окончании игры Тотти совершил круг почёта. Легендарный футболист не смог сдержать слёз, приветствуя болельщиков. Затем Тотти поставил автограф на футбольном мяче и со словами «Я буду скучать» отправил его на трибуну.