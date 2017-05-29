Определились участники ЛЧ, напрямую попавшие в групповой этап

2017-05-29 00:46 | www.apa.az | 3

Определились 22 клуба, которые получили прямые путёвки в групповой турнир Лиги чемпионов в сезоне-2017/18.

Как передает АПА, с группового этапа раунда в следующем сезоне Лиги чемпионов стартуют следующие клубы: «Реал», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д (все — Германия), «Челси», «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» (все — Англия), «Ювентус», «Рома» (оба — Италия), «Монако», «ПСЖ» (оба — Франция), «Бенфика», «Порту» (оба — Португалия), «Спартак» (Россия), «Шахтёр» (Украина), «Андерлехт» (Бельгия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Бешикташ» (Турция), «Базель» (Швейцария).

Остальные 10 участников группового этапа определятся по итогам отборочных раундов.