В Геранбое перевернулся автомобиль, пострадали 4 человека

2017-05-29 01:23 | www.apa.az | 4

В Геранбойском районе произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как передает западное бюро АПА, автомобиль марки ВАЗ 2107 потерял управление и перевернулся.

В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили жители района Сархан Фейзуллаев, Ханлар Джамалов, Эльмир Алескерли и Орхан Фейзуллаев. Примечательно, что все пострадавшие, которые были помещены в ЦРБ Геранбойского района, 1997-го года рождения.

В настоящее время раненым при аварии оказывается соответствующая медицинская помощь.

По факту ведется расследование.