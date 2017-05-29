Южная Корея сообщила об очередном пуске ракеты в КНДР

2017-05-29 01:43 | www.apa.az | 3

Южнокорейские военные считают, что КНДР осуществила пуск ракеты.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

Источники сообщили , что ракета полетела в восточном направлении.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты.