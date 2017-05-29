Южнокорейские военные сообщили о запуске ракеты в КНДР

2017-05-29 01:50 | www.trend.az | 4

Южнокорейские военные считают, что КНДР осуществила пуск ракеты, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

По его данным, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин распорядился созвать Совет безопасности в связи с пуском ракеты КНДР.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что ракета неопознанного типа была пущена с побережья КНДР в районе города Вонсан.

Источники сообщили агентству, что ракета полетела в восточном направлении.