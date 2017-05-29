Beşiktaş şampiyonluğunu ilan etti

2017-05-29 02:44 | www.trend.az | 1

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Gaziantepspor'u 4-0 yenerek 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti, Anadolu reported.

Ligin 33. haftasına ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan önünde başlayan siyah-beyazlı takım, bu avantajını Gaziantepspor karşısında iyi kullandı ve rakibini mağlup ederek bitime bir hafta kala şampiyonluk kupasını kazandı.

Taraftarların büyük desteğiyle maça başlayan Beşiktaş, 6. dakikada Ryan Babel'in golüyle 1-0 öne geçti. Siyah-beyazlı ekip, 39. dakikada Oğuzhan Özyakup'un fileleri havalandırmasıyla ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda kontrollü oynayan Beşiktaş, 66 ve 76. dakikalarda Anderson Talisca'nın ayağından bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı.

Beşiktaş, Gaziantepspor karşısında aldığı 4-0'lık galibiyetle puanını 74'e çıkardı. 70 puanı bulunan Medipol Başakşehir ile farkı koruyan siyah-beyazlı ekip, 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

Ligin 30. haftasında Fenerbahçe ile evinde 1-1 berabere kalarak ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in puan farkını 2'ye düşürmesine engel olamayan Beşiktaş, son 3 haftada hata yapmadı ve 33. haftada şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Medipol Başakşehir'e 3-1 mağlup olan ve Fenerbahçe ile de 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, son 3 haftada ise 9 puan çıkardı. Bursaspor'u deplasmanda 2-0 yenen Beşiktaş, geçen hafta da Kasımpaşa'yı 4-1'lik skorla geçti. Gaziantepspor'u da 4-0 mağlup eden siyah-beyazlı takım üst üste üçüncü kez kazandı.

Beşiktaş, tarihindeki 15. şampiyonluğu elde etti.

1959'da başlayan Süper Lig'de 12 şampiyonluğu bulunan siyah-beyazlı takımın, bu tarihten önce başlayan ligde aldığı 2 şampiyonluğunun, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu kararıyla lig şampiyonluğuna eklenmesiyle kupa sayısı 14 olarak tescillendi. Beşiktaş, böylece 15. şampiyonluğuna ulaştı.

Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki başarısıyla 15. şampiyonluğa ulaştı ve formasına 3. yıldızı takma hakkı elde etti.