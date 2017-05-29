Десятки вылетов из Рио-де-Жанейро задержаны из-за сильного тумана

2017-05-29 02:56 | www.trend.az | 6

Более 50 авиарейсов, которые выполняются из аэропорта Сантос-Дюмон города Рио-де-Жанейро, были задержаны в воскресенье из-за сильного тумана, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Globo.

Речь идет преимущественно о внутренних рейсах. Аэропорт Сантос-Дюмон, расположенный в центре города, закрыт и для приема самолетов. Прибывающие туда воздушные суда перенаправляются в другие гавани.

Сильный туман накрыл Рио-де-Жанейро в воскресенье в 10:30 утра по местному времени. В настоящий момент погода по-прежнему остается неблагоприятной для авиаперелетов.