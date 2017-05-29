В Венесуэле в ходе протестов погибли еще два человека

2017-05-29 05:40 | www.apa.az | 4

Еще два человека стали жертвами протестов в Венесуэле.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным прокуратуры южноамериканской страны, в городе Палавесино штата Лара убит лейтенант национальной гвардии.

Кроме того, погиб 20-летний молодой человек Сесар Перейра, который был ранен в субботу в городе Лечерия штата Ансоатеги и скончался через сутки, несмотря на сделанную ему операцию.

В Венесуэле с начала апреля идут массовые протесты после решения верховного суда серьезно ограничить власть оппозиционной Национальной ассамблеи. Решение было отменено, но сторонники оппозиции вышли на улицы с требованием отставки членов суда и проведения досрочных выборов. Теперь они протестуют и против созыва учредительного собрания, считая это попыткой изменить конституцию. По последним данным, число погибших составляет не менее 60 человек.