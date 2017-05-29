В Гондурасе в давке перед футбольным матчем погибли два человека

2017-05-29 05:44 | www.trend.az | 4

Давка на переполненном стадионе в Гондурасе перед началом футбольного мачта привела к гибели двух человек, еще 17 получили травмы, передает РИА Новости со ссылкой агентство Франс Пресс.

Представитель полиции лейтенант Луис Бараона, отвечавший за безопасность на стадионе в столице страны Тегусигальпе, описал инцидент как "лавину на трибунах".

Говоря о причинах давки, он сообщил, что на стадион было продано слишком много билетов, в связи с чем на завершающий матч сезона пришли посмотреть больше людей, чем стадион может вместить.

Агентство сообщает, что инцидент произошел перед матчем-окончанием сезона между командами "Мотагуа" и "Гондурас Прогресо".