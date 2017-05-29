У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,0

2017-05-29 06:33 | www.apa.az | 4

Жители некоторых населенных пунктов Камчатки, включая Петропавловск-Камчатский, ощутили землетрясение силой до двух баллов.

Как передает АПА со ссылкой на “Gazeta.ru”, подземные толчки магнитудой 5,0 были зафиксированы в Тихом океане. Эпицентр располагался в 120 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 33 км. В ряде населенных пунктов событие ощущалось силой до двух баллов.

Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.