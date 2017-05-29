Назначен посол Туркменистана в Словении

2017-05-29 08:39 | www.trend.az | 4

АШХАБАД/ Trend/ - Чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в Словении назначен Батыр Ниязлиев, говорится в указе президента страны.

Дипломат возглавляет миссию в Российской Федерации.

Ашхабад и Любляна среди приоритетных отраслей партнерства называют области торговли, связи, телекоммуникаций, транспорта, авиасообщений, грузоперевозок, сельского хозяйства и пищевой промышленности.

Ведутся переговоры и об открытии прямых воздушных сообщений между странами и расширении бизнес - контактов.

Туркменистан, который владеет четвертыми по величине запасами газа изучает возможности по выводу своего природного сырья на европейский рынок. С этой целью продвигается проект прокладки Транскаспийского газопровода к берегам Азербайджана, откуда туркменское сырье может быть доставлено в Турцию и далее в Европу.

Переговоры по этому проекту между ЕС, Азербайджаном и Туркменистаном ведутся с 2011 года. В конце июля 2014 года во время визита президента Словении в Ашхабад Борута Пахора, по сообщениям туркменского правительства была выражена "готовность двух стран сотрудничать в деле обеспечения глобальной энергетической безопасности".

(Автор: Гусейн Гасанов)