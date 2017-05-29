Минобороны Азербайджана: Армянские вооруженные силы нарушили режим прекращения огня 116 раз

2017-05-29 10:00 | www.apa.az | 3

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Министерства обороны, с позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, были обстреляны позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Фарахли Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.

Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Мерзили, Кенгерли, Юсифджанлы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавенского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.