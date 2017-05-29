APA TV исполняется четыре года

2017-05-29 10:12 | www.apa.az | 3

Исполняется четыре года со дня начала вещания APA TV, входящего в «APA Holding» .

Транслируемый в прямом эфире телеканал APA TV является первым в интернет-пространстве Азербайджана каналом, осуществляющим непрерывное вещание в течение 14 часов в аналоговом формате.

Телеканал APA TV, на котором транслируется около 30 передач различного жанра, функционирует в формате новостного канала.

Основными принципами в информационной политике телеканала, как и для всех медиа-структур, входящих в «APA Holding», являются объективность, динамичность и оперативность.

На канале транслируются политические и аналитические программы, социальные и культурны передачи. APA TV является самым популярным среди интернет-каналов Азербайджана.

В регионах Азербайджана и в нескольких зарубежных странах действуют корреспондентские пункты APA TV.

От имени информационного агентства АПА мы поздравляем коллектив APA TV и желаем ему успехов в будущей деятельности.