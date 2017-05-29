Стамбульский мост в цветах азербайджанского флага – ФОТО
2017-05-29 09:25 | www.oxu.az | 3
28 мая стамбульский мост Фатих Султан Мехмет окрасился цветами азербайджанского флага.
Как передает Oxu.Az, акция состоялась в связи с Днем республики 28 мая по инициативе Генконсульства Азербайджана в Стамбуле при поддержке министерства транспорта, мореходства и коммуникаций.
Мост был украшен в цвета триколора с 20:35 до самого утра.
Цвета последовательно менялись по четырем разным композициям.
Путники с интересом наблюдали за мостом, напоминающим громадную люстру и фотографировались на память.