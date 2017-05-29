Назначены послы Узбекистана в ряде стран

2017-05-29 09:40 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Сенат Олий Мажлиса Узбекистана (верхняя палата узбекского парламента) утвердил новых глав дипломатических представительств страны в Бельгии, Индии и Республике Корея, сообщила пресс-служба МИД.

По данным МИД, чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Бельгии утвержден Дильер Хакимов, с 2014 года до настоящего времени работавший в должности заместителя министра иностранных дел Узбекистана.

Фарход Арзиев, ранее работавший советником посольства Узбекистана в Германии, утвержден чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Индии.

Чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Республике Корея утвержден Виталий Фен. В 1995 - 2013 годах он уже работал в Южной Корее - сначала временным поверенным в делах республики, затем послом.

Чрезвычайные и полномочные послы Узбекистана в иностранных государствах назначаются и освобождаются от должности Сенатом по представлению президента страны.

(Автор: Демир Азизов. Редактор: Ирина Парфёнова)