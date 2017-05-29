ВС Армении нарушили режим прекращения огня 116 раз

2017-05-29 09:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня на различных направлениях фронта 116 раз, сообщает в понедельник министерство обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Бердаван, Шаваршаван и на безымянных высотах Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района и на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли Газахского района, Агдам, Агбулаг, Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Шихлар, Джавахирли, Сарыджалы, Мерзили, Кенгерли, Юсифджанлы, Новрузлу Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Ашагы Вейселли Физулинского района и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорно-Карабахского региона и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.