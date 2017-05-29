Тела трех молодых людей нашли под мостом на юге Москвы

2017-05-29 10:16 | www.apa.az | 3

На юге Москвы под мостом обнаружены тела трех человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на lenta.ru, сообщение об обнаружении трупов поступило в полицию в воскресенье, около 16:30.

На пересечении Шипиловского проезда и МКАД полицейские, прибыв на место, установили, что тела принадлежат троим молодым людям 1998 года рождения.

Кроме того, на месте происшествия полицейские нашли спрессованное вещество растительного происхождения и полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Тела направлены в бюро судмедэкспертизы. Других подробностей пока не сообщается.