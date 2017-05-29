В Баку молодая женщина выбросилась с 8-го этажа
2017-05-29 10:06 | www.oxu.az | 3
В Бинагадинском районе столицы произошло самоубийство.
Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на APA, инцидент зарегистрирован в одном из зданий, расположенных на территории 8-го микрорайона.
Ламия Рфик гызы Гарибова (1993-го года рождения) выбросилась с 8-го этажа жилого дома. От полученных травм женщина скончалась на месте.
Отмечается, что Л.Гарибова была матерью двоих детей.
По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.