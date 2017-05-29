В России в результате пожара погибли мужчина и трое детей

2017-05-29 10:19 | www.apa.az | 3

Жертвами пожара в Тюменской области стали мужчина и трое маленьких детей.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, по данным регионального ГУ МЧС, трагедия случилась в ночь на понедельник в Заводоуковске, где площади 64 квадратных метра вспыхнул частный жилой дом. В тушении участвовали 23 пожарных на 11 спецмашинах.

«В ходе проведения разведки и тушения пожара была спасена и передана врачам скорой помощи женщина. Жертвами пожара стали глава семьи 1984 года рождения и трое мальчиков, один 2014 года рождения и двое 2016 года рождения», - уточняет ведомство.

По информации ГУ МЧС, дознавателями и специалистами областной испытательной пожарной лаборатории рассматриваются разные версии причин ЧП, но основных две: неосторожное обращение с огнем при курении и аварийный режим работы электрооборудования.