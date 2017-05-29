Предсказано будущее новой эпохи Вселенной

2017-05-29 10:19 | www.oxu.az | 3

Ученые отделения прикладной математики и теоретической физики Кембриджского университета (Великобритания) описали эволюцию масштабного фактора Вселенной в рамках концепции циклической космологии.

Как передает Oxu.Az, препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру».

Физики рассмотрели решение Микмастера уравнений общей теории относительности, которое похоже на метрику современной Вселенной, но позволяет нагляднее, по сравнению с моделью Фридмана-Леметра-Робертсона-Уокера, понять ее раннюю эволюцию.

С каждым циклом эволюции Вселенной ее масштабный фактор, как выяснили ученые, будет расти, в результате чего мир становится все более плоским (то есть глобально описывается евклидовой, а не, например, римановой, геометрией).

Масштабный фактор представляет собой безразмерный коэффициент в уравнении Фридмана, описывающий темпы расширения Вселенной (параметр Хаббла). Данный множитель зависит от времени, в частности, определяет этап развития мира.

Имеется несколько работ, в которых предполагается, что развитие Вселенной носит циклический характер. Например, в теории Пенроуза одна эпоха отделяется от другой Большим взрывом. Данная теория пока не получила экспериментального подтверждения.

С.Б.

