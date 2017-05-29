Женившийся месяц назад молодой человек погиб в аварии – ФОТО

2017-05-29 10:26 | www.oxu.az | 3

На шоссе Баку-Сумгайыт произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Report, инцидент произошел на участке дороги на территории Абшеронского района.

Водитель автомобиля марки «ВАЗ-2106» с государственным номером 90-EH-176 Мамедов Сахиль Афсар оглу 1990 г.р. потерял управление во время движения, в результате чего автомобиль врезался в железное ограждение и опрокинулся.

Водитель погиб, а его пассажир Алиев Айдын Ильгар оглу 1990 г.р. госпитализирован с травмами.

Отметим, что пострадавший является деверем погибшего водителя. С.Мамедов месяц назад сыграл свадьбу. Он был единственным сыном в семье.

По факту ведется расследование.

С.Б.

