Израильские военные провели испытательный пуск ракеты

2017-05-29 10:49 | www.trend.az | 3

Израильские военные объявили об успешном пуске ракеты для испытаний ее двигателя, передает РИА Новости.

Ракета стартовала с одной из баз в густонаселенном центре страны и была замечена тысячами израильтян, которые в это время ехали на работу.

"Израиль провел пуск для испытаний ракетного двигателя… Испытания прошли в соответствии с планом", — сообщило министерство обороны, не раскрывая подробностей.

Новостной интернет-ресурс "Уай-нет" предполагает, что испытываемый двигатель может использоваться в ракетах класса "земля-воздух", таких как "Хец", или "земля-земля", типа "Иерихон", которая, по не комментируемым израильтянами данным зарубежной печати, имеет средний радиус действия и способна нести неконвенциональные боеголовки.